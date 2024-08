Un museo per i Candelieri 

Iglesias avrà il museo dei Candelieri. Sarà ospitato nell’ex collegio grazie a un accorto tra Provincia del Sud Sardegna e Comune. Si è concluso recentemente tutto l’iter burocratico per il passaggio dell’immobile sotto il controllo del Municipio. Gli spazi verranno utilizzati per realizzare le sale espositive del museo. Gli antichi Candelieri, infatti, hanno necessità di avere un luogo dove essere deposti ed esposti al pubblico e ai curiosi che vorranno ammirarne la loro bellezza e scoprire la loro storia.

L’associazione

« Avere un luogo dove potere portare i nostri Candelieri è per noi un sogno che si realizza – racconta Guido Borgonovo, presidente dell'associazione Candelieri – e abbiamo pensato proprio ai locali, grandi e spaziosi dell'ex collegio. Per noi è fondamentale avere una sede di riferimento, dove potere organizzare le nostre attività, e la santa festività che ne consegue. Gli antichi Candelieri ormai, per diverse ragioni, legate anche al tempo, non possono più essere utilizzati e avevamo la necessità di potere contare su un luogo storico, nel quale esporre questi capolavori, e nel contempo, avere la possibilità di raccontare la storia. Speriamo che venga allestito e inaugurato al più presto». L'immobile non ospiterà soltanto il museo dei Candelieri, ma diverrà anche “L'ostello dell'artista”, ovvero un luogo dove verranno ospitati turisti ed artisti da ogni parte del mondo. Una idea innovativa che segna il passo con i tempi.

Il Comune

«Stiamo lavorando su questi progetti – spiega il sindaco Mauro Usai – per creare una realtà a passo con l'Europa, per legare sempre di più la nostra offerta turistica alla nostra cultura e alla nostra storia. Sarà un viaggio itinerante nell'arte e nel nostro più profondo passato, per riscoprire l'amore e il piacere per la cultura, valorizzando la nostra storia».L'immobile un tempo apparteneva alla Chiesa, infatti ospitava diversi riti religiosi. In seguito venne ceduto all’amministrazione provinciale, e divenne sede di diversi istituti scolastici. Poi le scuole vennero dislocate in un'altra area della città e l'ex collegio venne abbandonato.

La festa

La nuova vita dell'ex collegio è una novità importante che giunge proprio oggi, in occasione della discesa dei Candelieri e per celebrare Sancta Maria di Mezo Gosto, o festa di Santa Maria di Mezz'Agosto, in onore della Vergine Assunta, un appuntamento con la fede e la devozione che richiama migliaia di turisti e curiosi, in programma questa sera dalle 18,15.I Candelieri ad Iglesias sono otto. Rappresentano non solo dei Gremi, come nelle altre città sarde, ma anche i quartieri storici della cittadina medievale.

Ora per l’associazione Candelieri inizia una nuova avventura. L’auspicio è che museo venga realizzato al più presto. Sarà una nuova attrazione che andrà a integrare l’offerta turistica della città.

