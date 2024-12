Un museo nell’ex convento 

Iglesias avrà il suo museo archeologico. Sarà realizzato in una ala dell’ex convento di San Francesco vicino al chiostro, dove anticamente si trovava una scuola. È stato progettato grazie a un finanziamento regionale di 100mile euro e soltanto una parte esigua verrà cofinanziato dal Comune. La nuova struttura si candida all’accreditamento da parte del ministero dei Beni culturali. In città non c’è alcun museo riconosciuto. Gli unici nel Sulcis sono quelli di Carbonia e Sant’Antioco.

Spazi espostivi

Il nuovo polo culturale verrà ospitato in una struttura moderna e polifunzionale suddivisa in due piani. Il suo ingresso sarà il chiostro di San Francesco che insieme alla parte inferiore del museo potrà ospitare spazi per la presentazione di libri e convegni. Nella parte superiore, invece, prenderà vita il Museo vero e proprio, ospitando tre antiche collezioni donate da tre illustri famiglie di Iglesias. Ogni collezione sarà ospitata in una stanza e con una tecnica multimediale, in un quadro verranno raffigurati i capostipiti delle tre famiglie che attraverso un racconto curato e meticoloso ripercorreranno l' origine e il percorso dei propri reperti Archeologici. Verranno esposti frammenti di archeologia anche in delle apposite vetrine ed utilizzando una tecnica multimediale, il visitatore potrà conoscere ogni dettaglio di quel particolare reperto. Il progetto è stato curato dall'architetto Olindo Merone che sottolinea alcuni punti chiave del suo lavoro: «È un progetto studiato nei minimi dettagli - ha commentato l'architetto - e nasce in un incantevole scenario come quello storico del chiostro di San Francesco, alle porte del centro storico. Costruiamo così un percorso museale importante poiché abbiamo a pochi passi il museo dei minerali e l'archivio storico di Iglesias. Il progetto prende nome dai frammenti o reperti ritrovati che ospiterà fra le sue mura e abbiamo deciso di chiamarlo “Frammenti ritrovati”. Abbiamo studiato tre sceneggiature multimediali per mezzo delle quali le tre illustri famiglie di Iglesias potranno raccontare episodi, aneddoti e storie del passato di questa città». L' assessora alla cultura, Claudia Sanna, commenta con soddisfazione il traguardo raggiunto: «era uno dei nostri principali obiettivi costruire il museo archeologico per donare lustro e prestigio al nostro patrimonio ed arricchire così l' offerta culturale e turistica della nostra città».

