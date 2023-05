«Un museo nella vecchia fabbrica» 

La vegetazione ha ricoperto tutto. Le ruspe hanno raso al suolo gli impianti di produzione delle fibre poliestere e acriliche dove lavoravano 2700 persone dirette e oltre 2 mila nell’indotto. A Ottana si vedono distese di pannelli fotovoltaici che non inquinano, ma non hanno creato un posto di lavoro. Desolazione totale. Il degrado è evidente dentro la fabbrica. Non è stata risparmiata neanche la sala storica del consiglio di fabbrica, tempio delle lotte operaie, da dove era partita quella che veniva definita una rivoluzione sociale, culturale ed economica della Sardegna centrale. Nella cosiddetta sala rossa è rimasto solo il murale realizzato nell’autunno del 1977 da Vincenzo Floris, Diego Asproni, Francesco Del Casino ed Elisabetta Carboni durante l’autogestione della fabbrica, quando l’Eni impartì la chiusura.

Lotte operaie

«Il murale è stato un grande momento culturale - dice Vincenzo Floris, di Orgosolo - la sala può diventare un archivio storico delle lotte degli anni Settanta». Giuseppe Pilia, della Cgil, scomparso qualche anno fa, scrisse: “Una banda di ragazzini si caricò sulle spalle non solo la difesa del proprio posto di lavoro, ma il riscatto di una vasta area centrale, fino ad allora terreno di caccia clientelare e parassita, sostituendosi a istituzioni e politica chiacchierona e inefficiente, spesso rimanendo da soli a difendere un’idea di crescita moderna della nostra isola”. Saverio Ara, di Aidomaggiore: «Avremo potuto fare di più, con alternative di settori tecnologicamente avanzati. Possiamo però dire con orgoglio che ci siamo conquistati la laurea dell’università operaia di Ottana».

Amianto e degrado

Francesco Tolu, di Escalaplano, porta avanti una battaglia con l’Aiea per far riconoscere la malattia professionale dovuta all’amianto: «Quella di Ottana è stata una bellissima pagina di storia. Una rivoluzione sociale, culturale ed economica, che va tutelata». Palmiro Cillara, di Lodine: «Lì ho passato i migliori anni della mia vita. Sarebbe opportuno che si intervenisse, anche per crearvi una sorta di museo delle lotte operaie». Egidio Addis, di Torpè, fondatore della Cgil nella fabbrica: «Il degrado delle strutture è il segno di quello profondo della nostra società. Avevamo conquistato diritti importanti di emancipazione e di autodeterminazione. La sala del consiglio di fabbrica va recuperata: lì sono stati costruiti valori di solidarietà politica e sociale». Agostino Desogus, di Nuoro: «Sono passati leader politici e sindacali di grande livello. La sala sindacale è per me un luogo di culto, va salvaguardato». Franco Mussoni, di Olzai, rilancia l’idea di un «museo per ricordare i colleghi che non ci sono più e la grande storia sindacale della Sardegna centrale».