«Un museo nel vecchio municipio» 

Una casa della memoria da recuperare. Nel cuore di Santu Predu, rione storico di Nuoro, un rudere domina piazza Paska Selis Zau, nota Paskedda, già sede del Comune, ora in abbandono sebbene un gruppo voglia darsi da fare per salvarlo e magari trasformarlo in museo. Si tratta di un immobile costruito e abitato tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, progettato e realizzato in un modo pressoché identico alla casa (non molto distante) che diede i natali alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Non è una casualità.

La storia

La casa della famiglia Deledda venne costruita dallo stesso impresario: Martoni, figura di spicco, anche se oggi si fatica a ricordarne il nome. L’impresario Martoni abitò nel rudere, ma non lasciò eredi. La dimora venne affittata al Comune, anche se più tardi la sede del municipio fu al corso Garibaldi. La storia che segnò, però, in modo definitivo palazzo Martoni è legata ai moti di Su Connottu (1866-1868) con protagonista Paskedda Zau. Nell’aprile del 1868 i nuoresi perdono di colpo migliaia di ettari di terre pubbliche e lei, vedova con tanti figli da allevare, smuove le masse e il popolo grida “Torramus a su connottu”. Giunti a casa Martoni, allora sede del municipio, i nuoresi guidati da Paskedda danno fuoco alle carte dell’archivio. L’immobile non subì grossi danni. Da allora la casa venne affittata a privati, che fecero usucapione trasformandola in dimora privata.

L’iniziativa

L’edificio è in mano a privati che intendono, insieme all’associazione Paskedda Zau, promuovere attività per reperire fondi e «restaurarlo e restituirlo alla città come “Casa museo della memoria” e spazio per la comunità - spiega Tonino Frogheri -. L’idea è quella di creare eventi per recuperare le risorse e aggiustare almeno il tetto crollato. In questi giorni, con le piogge le condizioni del rudere sono peggiorate». Un’altra idea, o meglio dire auspicio, è che la Regione si prenda carico dell’immobile, acquisendolo «anche attraverso l’Isre», come suggerisce l’associazione, per realizzare il museo della memoria.

Tra le tante idee quella del museo pare capace di rendere omaggio ai protagonisti della storia cittadina come Paskedda e l’impresario Martoni, figure rimaste nel tempo ai margini che l’associazione vorrebbe riscoprire e valorizzare.

