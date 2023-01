Guspini. «La nostra filosofia? Non lasciare indietro nessuno: aiutiamo chi ha bisogno, per questo i cittadini ci danno fiducia, sanno che agiamo per il loro bene». Giuseppe De Fanti, ingegnere 64enne, professore di matematica applicata da pochi mesi in pensione ed esponente del Pd, è a metà del secondo mandato da sindaco di Guspini.

Vinse con il 70% dei voti. Il consenso c’è ancora?

«La realtà dice di sì, evidentemente i guspinesi pensano alle cose di sostanza».

Le priorità da qui alla fine della consiliatura?

«Recuperare il tempo perso a causa del Covid e portare a completamento alcuni progetti importanti».

Quali?

«Penso agli impianti sportivi – tra poco inaugureremo la pista di atletica – alle opere nel centro urbano, al museo della cultura mineraria nell’ex scuola Sanna. E poi c’è il Puc».

Che piano sarà?

«Tiene conto della dinamica demografica: verrà ristretto il perimetro urbano e saranno cancellate aree che prima dovevano essere edificabili. Il vecchio Puc era pensato per 20mila abitanti ma siamo poco più di 11mila. Contiamo di portarlo in Consiglio entro marzo, poi andrà in Regione».

Emergenze da affrontare?

«Viviamo una certa tensione abitativa, ci sono 30 alloggi liberi di Area che non vengono assegnati, in questo caso suppliamo noi affittando case per le famiglie in difficoltà».

Promise di fare di Montevecchio un’attrazione turistica.

«È una delle cose sulle quali siamo indietro, abbiamo fatto il grande errore di confidare sull’azione del Parco geominerario, ma sappiamo tutti che fine ha fatto. Attueremo noi alcune delle azioni previste».

In campagna elettorale invitava alla collaborazione tra enti.

«C’è un’ottima sintonia con gli altri tre Comuni del Linas, tutti siamo consapevoli che si cresce lavorando insieme. Cerchiamo di essere equilibrati nella distribuzione dei servizi sovracomunali, non attuiamo una politica da rapina l’uno rispetto agli altri».

L’auspicato dialogo con la minoranza?

«I matrimoni si fanno in due, abbiamo fatto tante aperture che non sono state mai accolte».

Il parco Piscinas-Montevecchio si farà?

«I consulenti stanno valutando le modalità per mettere a disposizione gli immobili. Siamo pronti per varare i bandi».

Cosa sarà del centro di riabilitazione Maria Assunta?

«Speriamo che la situazione si possa sbloccare: o la Regione lo compra o mette in condizione chi lo vuole acquistare di avere gli accreditamenti necessari».

In caso contrario?

«Chiederemo che il complesso venga ceduto per destinarlo a casa protetta o rsa».

A che punto sono le bonifiche di Montevecchio?

«Si sta concretizzando il progetto esecutivo».

Come vanno le cose nel Pd del Medio Campidano?

«È afflitto dalla stessa crisi del Pd nazionale: manca l’entusiasmo».

Quando è stata l’ultima riunione?

«Non ci si riunisce più con la stessa frequenza di prima».

Se potesse si ricandiderebbe a sindaco?

«Non posso e credo ci siano persone valide che potranno proseguire alla guida del paese».

Altre candidature in vista, le Regionali?

«Il mio impegno è quello di finire la consiliatura nel 2025, ma per esperienza dico “mai dire mai”».

