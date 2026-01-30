«Un museo e un libro per valorizzare il patrimonio storico» 

La sala a Casa Ofelia stracolma di persone curiose di conoscere un passato lontano: è il successo del convegno “(Ri)costruire il passato, com’era Sestu nella preistoria”, organizzato dal Comune giovedì sera.

«Studiare la preistoria di Sestu significa riconoscere le radici della nostra comunità, reperire gli elementi per orientare l’azione amministrativa», ha detto il già sindaco ed esponente dei Riformatori Michele Cossa, che ha promosso l’evento. Per dare valore al patrimonio archeologico, come chiede anche una mozione dell’anno scorso. Si pensa a un museo, Cossa propone anche «un libro, per le nostre scuole». La sindaca Paola Secci ha aggiunto: «Uno spazio espositivo potrebbe essere l’attuale sede della biblioteca, dopo che la nuova mediateca aprirà. Finora mancavano le risorse, ma ora è più facile ottenere finanziamenti». La storia di Sestu spesso è poco nota anche a chi ci abita. «Si parte già dal 4000 avanti Cristo. Un luogo eccezionale per la presenza delle sue collinette fertili», raccontava il docente di Preistoria all’Università di Cagliari Riccardo Cicilloni. E non solo: «Un nodo importante per la produzione di ceramica, per il commercio di ossidiana». Sullo schermo si vedevano i vasi decorati con cura e raffinatezza, il frammento di una statua che testimonia il culto della Dea Madre.

I siti più importanti? «Cabriolu Paderi, San Gemiliano, Seurru e Cuccuru Biancu». Pierpaolo Vargiu, dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” ha ipotizzato un nuraghe, andato perduto. Antonello Greco, dell’associazione Sextum, citava altri casi come Funtana e ‘is Paras, dove sono rimaste vaghe ma significative testimonianze. E proponeva di esporre qualche reperto anche in Comune. «Vedere tanta gente qui dimostra l’importanza di eventi come questo», ha commentato l’assessore alla Cultura, Matteo Taccori. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA