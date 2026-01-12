VaiOnline
San Vero Milis
13 gennaio 2026 alle 00:32

«Un museo  della tonnara  a Su Pallosu» 

Non solo gatti in spiaggia. La borgata marina di Su Pallosu potrebbe essere valorizzata con diversi interventi, tra cui un percorso pedonale archeologico, un capanno in falasco e un museo della tonnara.
Ne è convinto Andrea Atzori, gestore della famosa colonia felina da tempo ai vertici delle classifiche di TripAdvisor, che ieri ha presentato al Comune una corposa serie di osservazioni al nuovo Piano di utilizzo dei litorali, adottato dal Consiglio comunale lo scorso anno. La relazione esplicativa, 44 pagine, 58 foto e simulazioni di intervento, è stata redatta con la collaborazione di tre architetti e un geometra.

«Per valorizzare il sito archeologico, è necessario puntare su un percorso pedonale che si snoda in gran parte lungo la costa, sopra l'opera di mitigazione dell'erosione realizzata negli anni passati - spiega Atzori - Un intervento che potrebbe garantire il rispetto delle dune e della spiaggia, poiché il piano di calpestio sarebbe quello già esistente della palizzata in legno installata nel 2021, che il Comune si è impegnato a preservare. A nord, invece, il percorso prevede la bonifica di un'area comunale con un punto informazioni e panoramico, dotato di pannelli sugli scavi archeologici, e la realizzazione di un capanno in falasco costruito con le tecniche di una volta». Sotto la lente d’ingrandimento anche l’area dell’ex hotel abbandonato e in mano ai vandali da oltre 10 anni: «Per questa struttura – conclude – si ipotizza un recupero per realizzare un museo che faccia conoscere gli oltre 300 anni di attività della tonnara di Su Pallosu, iniziata sotto la dominazione spagnola e terminata con il ventennio fascista». ( s.p. )

