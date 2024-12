Un museo dedicato alle auto storiche 

Il sogno del professore universitario Attilio Mocci Demartis è diventato realtà grazie al Comune di Mandas: è stata inaugurata ieri mattina una mostra di auto d’epoca che a maggio diventerà un museo permanente e che ospita anche alcuni pezzi pregiati della stupenda collezione di vetture storiche del docente cagliaritano. A tagliare il nastro il sindaco Umberto Oppus e lo stesso Mocci Demartis, insieme a numerosi appassionati come Angelo Melis, che ha messo in contatto il collezionista desideroso di lasciare in mani sicure il frutto di tanta ricerca e passione, e l’amministrazione di Mandas.

Il museo si trova nell’ex mercato civico in via Dante e tra le macchine in mostra ospita la prima auto arrivata in Sardegna nel 1903, la Vermorel fabbricata nel 1898, e altri pezzi unici.

Oggi è il giorno di Saboris Antigus, la rassegna di tradizioni ed enogastronomia che chiude la stagione a Mandas. Madrina l’attrice Anna Falchi. Spazio a mostre, degustazioni, bancarelle e convegni. E alle 12.15, nella sala conferenze della biblioteca, si terrà la cerimonia della terza edizione di La Spiga d’oro, premio conferito a Sergio Zuncheddu, imprenditore e editore de L’Unione Sarda. (s. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA