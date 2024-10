«Un museo che abbraccia la gente» 

«Il museo diffuso Liliana Cano rappresenta un doveroso omaggio alla pittrice, affinché più persone possibili possano ammirare le sue opere», sono le parole che il sindaco di Oliena Bastiano Congiu ha scelto ieri mattina nella biblioteca comunale per presentare il museo diffuso “Liliana Cano” in occasione dei cento anni dalla nascita dell'artista. «Da parte nostra non abbiamo inventato nulla ma promuoviamo ciò che già abbiamo e vogliamo metterlo a sistema continuando nel percorso di crescita avviato nel territorio anche in chiave culturale e turistica; cercando di offrire ulteriori elementi di attrazione e interesse per le persone che vengono a farci visita».

Il sindaco

«Il legame tra Liliana Cano e Oliena è stato sancito in diverse occasioni», ha proseguito il primo cittadino, «quest'anno ricade anche il ventennale della cittadinanza onoraria all’artista. Nel 2008 poi il consiglio comunale di Oliena deliberò favorevolmente la proposta di acquisizione di 25 pannelli. Nel 2016 Cano accolse una proposta fatta dall'allora sindaco Martino Salis e si mise a dipingere un'opera all'interno del palazzo comunale. Omaggiarla oggi in questo modo è più che doveroso». Liliana Cano rappresenta senza dubbio un tassello importante dell'arte figurativa isolana del secondo Dopoguerra, caratterizzata da colori intensi e da elementi dinamici. L'iniziativa è promossa dal Comune di Oliena con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione e in collaborazione con l'Archivio Liliana Cano e il Presidio Turistico Oliena Galaveras.

«Una storia d’amore»

Entusiasmo e sensibilità hanno caratterizzato l'intervento del direttore artistico dell'Archivio Liliana Cano, Davide Mariani, che ha affermato: «Si tratta di un vero e proprio itinerario che attraversa il paese e che sarà inaugurato nella primavera del 2025. Liliana Cano qui ha lasciato un patrimonio che va dagli anni ‘80 al 2016. Siamo convinti che avrebbe apprezzato un museo che abbraccia, incontra, le persone. Questo è un coronamento di una storia d'amore tra l'artista e questa comunità. Stiamo parlando di una delle poche artiste a essere riuscita a ottenere una propria credibilità e rilevanza in contesti e periodi non proprio a favore delle donne». Alla presentazione hanno partecipato anche la presidente regionale del Fai Monica Scanu che ha offerto una riflessione sull'importanza della tutela del patrimonio culturale, parlando anche dei Luoghi del cuore del Fai, di cui il museo diffuso è candidato per il 2024, e Carla Pacchiano per il Fai di Nuoro, e l'assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas che dice: «Un personaggio illustre che ha lasciato una bellezza immensa». Un aspetto messo in evidenza anche dall'assessore alla Cultura di Oliena Pasquale Puligheddu che ha parlato anche del legame con l'hotel Su Gologone e delle coincidenze che hanno portato alla nascita del museo. Il figlio di Liliana Cano e del giornalista Domenico Panzino, Igino (anch'egli artista e ora presidente dell'Archivio), ha dichiarato: «Questa iniziativa serve a celebrare, valorizzare e approfondire il lavoro di mia madre, ed è anche un'indicazione per un possibile sviluppo dell'arte contemporanea attraverso i luoghi pubblici. Un'alternativa al sistema dell’arte (soprattutto per quanto riguarda il contemporaneo) che diffonde l'attività artistica attraverso gallerie private, musei privati o altro. Per fare questo ci vuole una politica che si orienti nella diffusione di opere in spazi all'aperto che non vale solo per Oliena, ma anche per altri luoghi della Sardegna». Agli interventi ha seguito una visita guidata alla scoperta del neo battezzato museo.

