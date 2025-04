«Un museo archeologico poco valorizzato» 

Porte aperte solo poche ore alla settimana, e molti reperti della Selargius che fu ancora «nascosti». Sono alcune delle critiche mosse dal consigliere di minoranza Franco Camba che punta il dito contro l’amministrazione comunale sulla gestione del museo archeologico di via Dante. «Nessuna strategia, tantomeno investimenti per la promozione», dice Camba. «Al momento mancano le risorse», la replica dell’assessora alla Cultura Sara Pilia.

Patrimonio ignorato

Il museo è visitabile solo il martedì e la domenica mattina, e il sabato pomeriggio. A parte qualche apertura straordinaria in occasione di manifestazioni culturali, e su richiesta delle scuole. «È inaccettabile che un patrimonio archeologico come quello custodito nel museo SeMù continui a essere ignorato e marginalizzato da un’amministrazione comunale che, evidentemente, non ha né visione culturale né capacità di valorizzare ciò che rende unico il nostro territorio», l’attacco di Camba.In vetrina pezzi di storia selargina, ma molti reperti non sono mai stati esposti in attesa del restauro. «Nel museo sono conservati reperti di eccezionale importanza, rinvenuti nei siti di Su Coddu e Canelles fin dagli anni ’80, che raccontano una storia millenaria risalente all’epoca eneolitica», dice Camba dopo un recente tour nella struttura di via Dante. «Ma ciò che rende ancora più straordinario questo patrimonio è il ritrovamento, all’interno del villaggio preistorico, dello scheletro di un cagnolino, che potrebbe essere il più antico cane domestico mai rinvenuto in Sardegna. Un reperto unico nel suo genere, capace da solo di attrarre l’attenzione di studiosi, turisti, scolaresche e appassionati da tutta l’Isola e oltre. Eppure, nonostante questo potenziale, il museo è lasciato in uno stato di semi-abbandono: niente promozione, poche risorse, nessuna strategia. La dimostrazione di quanto poco conti, per chi governa oggi Selargius, la cultura come leva di sviluppo e identità».

Niente soldi

Criticità conosciute dall’assessorato alla Cultura. «Ringraziamo il consigliere Camba per l’attenzione al tema, ricordando ancora una volta che quando si amministra la volontà e le belle intenzioni purtroppo non bastano», spiega l’assessora Pilia. «Piacerebbe anche a noi garantire un’apertura quotidiana del museo, ma siamo certi sappia lui stesso che questo richiederebbe risorse che allo stato attuale non abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda i reperti rinvenuti nel territorio siamo in stretto contatto con la Soprintendenza e stiamo seguendo tutte le procedure previste, nella piena consapevolezza della loro straordinaria importanza e delle enormi potenzialità di Selargius».

