«Un museo aperto per catturare più visitatori» 

Un museo diffuso, aperto al territorio, compreso quello della provincia. Ma anche un punto di riferimento per la ricerca scientifica dove gli studiosi possano trovarsi e approfondire lo studio del patrimonio archeologico. È la sfida della nuova direttrice e curatrice dell’Antiquarium Arborense Carla Del Vais, 57 anni, docente ordinario di Archeologia fenicio punica all’Università di Cagliari, nonché curatrice del Museo Civico di Cabras. Alle spalle numerose campagne di scavi da Tharros e Othoca, da Usellus a Paulilatino e Senorbì. Ma anche in Tunisia, in Sicilia e a Minorca. Resta forte il legame con la sua città, Oristano, che con questo nuovo ruolo è destinato a rafforzarsi. Da poche settimane ha assunto il nuovo ruolo, dopo aver vinto la selezione bandita dal Comune per la direzione nuova gestione del museo civico, che da oltre un anno è un cantiere: in corso lavori per l’accessibilità aperta a tutti. Al momento i lavori di risistemazione e di riallestimento sono in corso. La conclusione del cantiere è prevista entro giugno, successivamente la riapertura.

Il nuovo progetto

Il riallestimento del museo rappresenta un’occasione irripetibile «per ripensare gli obiettivi, le strategie, le attività e l’approccio con il pubblico in linea con le più moderne tendenze della museologia nazionale e internazionale» dice Del Vais che lavora in collaborazione col Comune e Fondazione Oristano. «È importante essere arrivata in questo momento in cui il museo sta ridisegnando la sua fisionomia. Un aspetto fondamentale è cercare di attrarre quel pubblico che per diverse ragioni sta lontano dalla realtà museale. Occorre, per questo, trovare linguaggi di comunicazione adatti ai bambini ma anche ai ragazzi, e per finire alle persone più anziane».

Polo guida del territorio

L’Antiquarium arborense dovrà rivendicare quel ruolo di polo museale storico per l’Oristanese. «Dovrà continuare a essere il museo “civico” per eccellenza, custode della tradizione storico archeologica della città e il fulcro della cultura oristanese». Questo attraverso il legame con gli altri musei della provincia, «ma anche attraverso un rapporto dialettico con le comunità della provincia per diventare un punto di riferimento per la conoscenza e la divulgazione di contenuti culturali che riguardano altre realtà».

La comunità scientifica

La tradizione dell’Antiquarium arborense come punto di riferimento per la comunità scientifica, maturato nei decenni attraverso incontri di studio, congressi scientifici, mostre e conferenze non dovrebbe essere persa. «Mi piacerebbe continuare sulla stessa linea, confermando quanto già in atto e ampliando con collaborazioni di ambito nazionale e per quanto possibile internazionale con università e centri di ricerca». La direttrice pensa, però, anche a un museo che vada “fuori” dal museo, attraverso relazioni nel territorio. «Penso, per esempio agli ospiti delle case di riposo che non possono muoversi e raggiungere la nostra struttura. Ma anche alle scuole di ogni ordine e grado, portando le attività negli edifici scolastici per un tipo di offerta che potrebbe essere percepito dal corpo docente come sussidiario al percorso formativo curriculare e dunque divenire strutturale e non episodico».

Museo inclusivo

L’idea che ha Carla Del Vais è anche includere quei cittadini che talvolta restano esclusi dai circuiti culturali. «Particolare attenzione sarà rivolta ai disabili, attraverso il coinvolgimento delle associazioni. L’Antiquarium possiede una sezione tattile destinata ai non vedenti: un settore che nel panorama regionale rappresenta un’eccellenza». Il progetto di riallestimento attualmente in corso è stato finanziato nell’ambito del Pnrr per migliorare l’accessibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA