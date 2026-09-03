«Un museo al servizio della comunità» 

La vocazione sembrava già scritta. Essere «un museo di comunità», uno spazio espositivo capace di andare oltre le sale per aprirsi alle persone e creare legami. E il museo Diocesano arborense dal 2016 è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale e sociale oristanese e sardo. Dieci anni intensi e ricchi di attività che oggi saranno celebrati con la presentazione del catalogo “Radici, foglie e fiori arborensi”, curato dalla direttrice Silvia Oppo.

Primi passi

Un traguardo importante per la struttura, nata grazie all’intuizione dell’allora arcivescovo di Oristano Ignazio Sanna. Nel 2020 la Curia partecipò a un bando regionale per restauri importanti nella Diocesi e da lì tutto ha avuto inizio. «Si decise di restaurare il teatrino San Pio X, alcuni appartamenti del Clero inutilizzati e aree dismesse del Seminario – spiega la direttrice Silvia Oppo – tutti quegli spazi che attualmente ospitano il museo». Poi la fase dell’allestimento e «per volontà di monsignor Sanna si è deciso di creare una sala espositiva permanente- aggiunge – era stato lui a volere che il Dossale della Madonna con Bambino e Santi del XIII secolo il più antico fondo oro giunto in Sardegna». Sono esposte anche tante altre opere fra cui i plutei marmorei medievali della Cattedrale, i codici miniati, gli arredi liturgici e le collezioni archeologica e numismatica. «Una prima apertura nel 2015 per Sant’Archelao, poi in collaborazione con la Soprintendenza l’allestimento della sala e a maggio 2016 l’inaugurazione».

Le attività

Da subito, la direttrice (nominata su decreto del vescovo) ha affiliato il museo al Mei (associazione Musei ecclesiastici italiani) e nel 2023 ha fatto fare un salto importante al “Diocesano arborense”. «Siamo riusciti a entrare nella rete museale regionale e nel sistema nazionale» aggiunge. Un’occasione importante anche perché consente al Museo di poter contare su qualche risorsa in più in arrivo dalla Regione e avere più opportunità (finora si reggeva solo grazie a un piccolo contributo della Cei e della Curia).

Il museo è comunque riuscito e continua a organizzare tantissime iniziative con uno sguardo sempre al territorio. «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di valorizzare la storia, il patrimonio e comunicarli – spiega la direttrice – ma vogliamo ascoltare anche il presente, lavoriamo molto sulla contemporaneità collaborando con associazioni, enti e scuole». Ecco che torna quella missione di museo al servizio della comunità. «In questi dieci anni abbiamo costruito un dialogo costante con il territorio, abbiamo collaborato con l’Accademia Belle arti di Sassari e con il Centro antiviolenza». Un confronto e un’apertura costanti in uno spazio di condivisione perché «come disse papa Francesco nell’incontro con i direttori museali nel 2019 la bellezza va condivisa » ricorda Oppo.

La festa

Oggi alle 19 dopo i saluti, gli interventi dell’arcivescovo Roberto Carboni, della direttrice Oppo, della presidente del Mei Rita Capurro, e di don Fabio Raimondi, componente della Consulta nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Cei. Poi la presentazione del catalogo.



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