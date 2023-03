Un museo a cielo aperto per Stanis Dessy 

Arzana avrà un museo a cielo aperto dedicato al suo cittadino illustre Stanis Dessy. Per la realizzazione del progetto, che partirà nei prossimi mesi, c’è un finanziamento di centomila euro dalla finanziaria regionale. L’artista, nato ad Arzana nel 1900 è vissuto in paese fino ai 18 anni, avrà finalmente un riconoscimento nel borgo natio. «Sarà un giusto tributo a un grande artista che meritava molto di più dalla Sardegna – ha commentato il sindaco Angelo Stochino –. Sarà il primo museo a cielo aperto dedicato a Dessy a livello mondiale». Il percorso museale si snoderà per il centro storico del paese. «Installeremo le opere – ha proseguito Stochino – nel cuore di Arzana e attorno alla chiesa». Una passeggiata tra la piazza Roma fino alla vicina casa dell’artista. «Il progetto nasce per omaggiare una delle nostre eccellenze – ha detto l’assessora alla cultura Cristina Pinna – troppo spesso dimenticate. Abbiamo deciso di sfruttare i muri più vecchi che da sempre delimitano la piazza Roma e adornarli con le opere di Dessy». I lavori da esporre verranno individuati ed indicati dalla figlia Paola. La stessa realizzerà un’opera che chiuderà l’esposizione. L’installazione a cielo aperto potrà essere visitata in ogni momento. Una volta che l’esposizione sarà pronta e godibile verrà filmata e inserita nel neonato portale Visit Arzana, fruibile da tutti i navigatori del web. (f. l.)

