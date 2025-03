Un museo a Casa Cara, caccia ai finanziamenti 

Lavori quasi completati a Casa Cara, in via Fratelli Bandiera, futuro ecomuseo del paesaggio voluto dal Comune di Selargius che ora tenta di conquistare un ulteriore finanziamento Pnrr per creare un percorso espositivo multimediale. Un progetto di digitalizzazione che «permetterebbe», si legge nella delibera, «di raggiungere l’obiettivo di rendere l’ecomuseo un vero strumento di valorizzazione del territorio, delle sue risorse ambientali e paesaggistiche e, soprattutto, delle comunità locali e della loro storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA