Un muro pericoloso nel nuovo piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70. A denunciarlo è il consigliere di minoranza Fabio Pisu su segnalazione di alcuni residenti: «Il muro è di un metro nel punto più alto e di 50 centimetri in quello più basso. Il piazzale è frequentato da tanti giovani e quindi non si possono sottovalutare i rischi». Sotto c’è una piccola scarpata e poi il vecchio “Campo Nero”, dove per decenni tanti sestesi hanno giocato a calcio. Al momento però è chiuso in attesa di un completo restauro e il muretto del piazzale basso diventa un’occasione da cogliere per gli incivili che vi buttano rifiuti e cartacce. La soluzione però potrebbe essere semplice: «Basterebbe installare una recinzione», propone Pisu. Il piazzale è stato ultimato da più di un anno: ospita mercati e anche concerti e inoltre, visti gli enormi spazi, spesso i bambini vengono qui a giocare la sera.

