VaiOnline
Sestu.
10 ottobre 2025 alle 00:25

«Un muro pericoloso nel nuovo piazzale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un muro pericoloso nel nuovo piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70. A denunciarlo è il consigliere di minoranza Fabio Pisu su segnalazione di alcuni residenti: «Il muro è di un metro nel punto più alto e di 50 centimetri in quello più basso. Il piazzale è frequentato da tanti giovani e quindi non si possono sottovalutare i rischi». Sotto c’è una piccola scarpata e poi il vecchio “Campo Nero”, dove per decenni tanti sestesi hanno giocato a calcio. Al momento però è chiuso in attesa di un completo restauro e il muretto del piazzale basso diventa un’occasione da cogliere per gli incivili che vi buttano rifiuti e cartacce. La soluzione però potrebbe essere semplice: «Basterebbe installare una recinzione», propone Pisu. Il piazzale è stato ultimato da più di un anno: ospita mercati e anche concerti e inoltre, visti gli enormi spazi, spesso i bambini vengono qui a giocare la sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana