Un muro pericolante con crepe e ruggine 

Fa paura a tanti quel muro che separa via Manzoni e via Leopardi a Sestu, una più in basso dell’altra, e col salto delimitato dagli archetti; crepe sulla parete e segni di ruggine sugli archetti fanno temere il peggio. Nessuno si appoggerebbe alle protezioni per timore di precipitare, e con i calcinacci che potrebbero cadere addosso a chi passa sotto in via Leopardi. La situazione è stata segnalata mesi fa, e il punto è stato segnato col nastro rosso e bianco dalla Polizia Locale. Ma era solo una misura temporanea e ben presto il nastro è volato via. «Ho segnalato il problema all’ufficio tecnico per la messa in sicurezza», afferma l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. Nelle ultime ore sono arrivate anche le transenne che impediscono a chiunque di avvicinarsi. Ma per rimediare ai problemi di stabilità nel muro potrebbe servire più tempo. (g. l. p.)

