Un murale sul valore della vita nel giardino dell’hospice 

Sarà un abbraccio virtuale per chi sta trascorrendo gli ultimi giorni di vita. Un nuovo murale presto farà mostra di sè nel giardino dell’hospice e si intitolerà “L’albero della vita”. L’iniziativa è del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano per ricordare una delle sue fondatrici, la dottoressa Gisella Masala, scomparsa qualche mese fa. Il murale sarà realizzato dall’artista Luigi Lai con la collaborazione di tanti volontari. «In un posto in cui la vita sta per finire ho preferito parlare proprio della vita - racconta Lai - perché dobbiamo coglierne ogni istante. Il mio vuole essere un messaggio di speranza e felicità che ci deve accompagnare fino all’ultimo. È anche un abbraccio tenero per i pazienti, spero che osservando il murale percepiscano questo senso di affetto da parte della comunità». «Il Comitato negli anni si è preso cura del giardino, con i nostri amici volontari che periodicamente vengono a strappare l’erba - ha raccontato la presidente Maria Carmela Marras - Quello che era un campo incolto oggi è diventato un giardino fiorito. Abbiamo realizzato il gazebo, dove pazienti e familiari possono trovare intimità e refrigerio. Ora terminiamo con il murale, tanto desiderato da Gisella e che il Comitato ha portato avanti con il supporto dell’ufficio tecnico della Asl». L’opera sarà completata a breve, poi ci sarà un’inaugurazione ufficiale. ( s.p. )

