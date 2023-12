Un murale sui luoghi della ruralità  

Un nuovo murale sarà inaugurato oggi a Gonnostramatza. L’appuntamento è fissato alle 16.30 per mettere in mostra la nuova opera evocativa, realizzata da Shkanely Ramos: è dedicata all’esperienza del Rural youth camp, il progetto promosso dal Distretto rurale del Giudicato di Arborea, che un gruppo di quattro ragazzi ha potuto vivere in Ungheria nel mese di settembre.

Il progetto è finanziato dal progetto Cu.i.le Cultura e Innovazione multideale, dell’assessorato dell’Agricoltura della Regione; fa parte del programma di valorizzazione dei luoghi legati alla ruralità.

L’inaugurazione del murale si terrà in via Mogoro alla presenza dei ragazzi protagonisti. Ci saranno anche il presidente del Distretto rurale del Giudicato di Arborea Pierpaolo Erbì e il sindaco di Gonnostramatza Maria Agnese Abis.

