Un murale realizzato dai ragazzi per far ripartire SarrochArt 

Dopo il prologo estivo dedicato al cinema, entra nel vivo SarrochArt, il Festival delle arti visive dedicato ai più giovani. Il calendario degli appuntamenti ha preso il via con il laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni della scuola dell’infanzia “Emilio Tiddia”: la prossima settimana partirà, invece, il progetto per la realizzazione di un murale, che verrà inaugurato il 24 ottobre. A novembre poi ci sarà spazio per le attività legate alla fotografia, con tanti laboratori dedicati ai ragazzi. Rebecca Scano, assessora alla Cultura, illustra il cartellone delle attività che termineranno durante le festività natalizie: «Si tratta di una rassegna che guarda con estrema attenzione ai giovani, con l’obiettivo di scovare i talenti, instradarli tramite i laboratori verso percorsi artistici di rilievo, per sviluppare le loro passioni in un’ottica di realizzazione personale, ma anche per esportare il territorio su palcoscenici extraregionali. Per questo motivo molte attività interesseranno le scuole, con i giovani che avranno modo di interfacciarsi nell’eterna arte del teatro, nella più contemporanea street art e nella fotografia, che si sta evolvendo molto rapidamente anche in virtù dell’avvento degli smartphone e dei social». (i. m.)

