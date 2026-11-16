Saranno presto realizzati a Settimo San Pietro i lavori per il completamento del Palazzetto dello sport di via 1 Maggio. Il progetto è stato già approvato dalla Giunta municipale: è prevista una spesa di circa 34 mila euro, con la quale saranno installati i nuovi seggiolini per il pubblico. In programma anche la sistemazione del piazzale esterno della palestra e la realizzazione delle protezioni avvolgenti in gomma attorno a tutti i pilastri interni dell’impianto per garantire la sicurezza degli atleti.

Da circa un anno nello stesso edificio sono in corso altri lavori di riqualificazione, ormai prossimi alla conclusione, grazie a un investimento di circa un milione di euro.

Sempre a Settimo nella parete del bocciodromo che si affaccia sulla strada provinciale per Sinnai è stato realizzato un murale dedicato alla memoria di Teseo Cocco, recentemente scomparso. L’opera su incarico della Giunta comunale è stata realizzata dall’artista sardo Manu Invisibile. (r. s.)

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