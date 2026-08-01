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Decimoputzu.
02 agosto 2026 alle 00:50

Un murale per San Basilio e la Madonna: «Ma è solo il primo» 

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San Basilio e la Madonna proteggono i fedeli nel giorno della festa più importante del paese: è il murale realizzato a Decimoputzu in via San Basilio dall’artista Andrea Sabiucciu. Un’opera che non sarà unica, perché il Comune prevede ne sia realizzata una nuova dedicata a San Basilio ogni anno.

«Non abbiamo inaugurato semplicemente un murale ma un racconto fatto di fede, di memoria e di appartenenza», spiega Sabiucciu, «non si tratta semplicemente di un’immagine sacra, è il primo capitolo di un progetto che continuerà nel tempo fino al completamento del muro che sarà trasformato in un omaggio alla devozione custodita da generazioni nei confronti del suo santo. Una fede che ha continuato a unire le persone e a mantenere vivo il legame con questo luogo. San Basilio è un pezzo della nostra infanzia, delle Pasquette, delle serate trascorse insieme, delle risate, delle chiacchierate, degli incontri che sembravano semplici e che oggi riconosciamo come ricordi preziosi».

Soddisfatti il sindaco Antonino Munzittu e l’assessora Monica Basciu: «Stiamo riproponendo attraverso i murales le nostre tradizioni, sia a livello sportivo sia a livello culturale. Quello appena terminato è solo il primo».

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