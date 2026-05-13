Un murale per ricordare Natalino Meloni 

Un murale in memoria di Natalino Meloni, medico di Loceri scomparso lo scorso novembre. Gliel’ha dedicato l’associazione di volontariato San Pietro. In prima linea durante la pandemia, quando venne stato nominato responsabile dell’Usca, per diversi decenni fu il medico di famiglia del paese. «Ma dottor Meloni - spiegano i promotori dell’iniziativa - ha rappresentato molto più di un professionista: è stato un punto di riferimento umano, sempre disponibile, presente e vicino alle persone anche dopo il pensionamento. La sua attenzione verso gli altri, il suo spirito di servizio e il legame profondo con il territorio hanno lasciato un segno che continua ancora oggi a vivere nella memoria di tutti». Il murale, realizzato su una serranda, vuole raccontare proprio questo legame. Al centro dell’opera la torre di Bari Sardo, incorniciata da una finestra, la sua finestra: un’immagine attraverso cui ai volontari piace immaginarlo affacciato sul mare, intento a osservare con serenità il paesaggio. Le serrande artistiche, che stanno prendendo vita a Loceri, nascono infatti proprio da un’idea di Dottor Meloni: dare colore al paese e trasformare le saracinesche delle attività chiuse in spazi capaci di raccontare bellezza, memoria e identità. «L’opera nasce dal cuore dell’associazione San Pietro, ma siamo certi che tutta la popolazione si unisca idealmente a questo omaggio». (ro. se.)

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