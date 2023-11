Un murale per ricordare Loris Bandino 

In un clima di grande commozione è stato inaugurato il murale in ricordo di Loris Bandino, il 39enne vittima di un incidente stradale nella statale 197. L’opera fortemente voluta dai suoi amici riuniti nel gruppo spontaneo “Lor 15” e dai suoi familiari, si trova all’angolo delle vie Machiavelli e Nurazzeddu. «La scomparsa di Loris – dice la sorella Alice che dal giorno della tragedia si prende cura di Achille, il suricato di Loris che era in auto al momento dell’incidente – è un vuoto incolmabile, inaccettabile, un dolore che a tratti diventa vera e propria disperazione. Manca l’aria quando realizzi che ci sarà sempre la sua assenza. Ma vedere l’impegno di amici, cugini e conoscenti rende tutto un po’ meno duro. Nella disgrazia abbiamo avuto la fortuna di conoscere amici e amiche di Loris e anche l’associazione “Angeli nel cuore” c’è stata molto vicina. Comune e Pro Loco hanno supportato quest’opera». ( g. pit. )

