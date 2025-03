Un murale per ricordare l’amico scomparso in un incidente 

É stato inaugurato ieri mattina il murale dedicato a Emanuele Fanari, scomparso un anno fa in seguito a un incidente stradale nella Statale 126. L’opera realizzata in via Picasso è stata voluta dagli amici ed è mostrata ufficialmente ieri alle 11 alla popolazione.

La cerimonia, alla presenza dei genitori, parenti e tanti amici del giovane, è stata presieduta da don Claudio Marras parroco della chiesa di San Giovanni Bosco che ha benedetto l’opera: «Il murale in questo momento serve per tenere sempre vivo il ricordo di Emanuele fra noi».

Un parente ha letto un affettuoso saluto al ragazzo stimato da tutti, che ha commosso i numerosi presenti. Al termine, ai piedi sotto il murale, è stato svolto un lungo poster con il nome del ragazzo, seguito poi da un applauso affettuoso dei presenti e dal lancio verso il cielo di palloncini bianchi.

Alcuni giorni prima il luogo, inserito nel giardino salesiano dove è presente la statua dedicata alla Madonna Maria Ausiliatrice, è stato impreziosito da aiuole di fiori. Il parco fu voluto dai Cooperatori Salesiani nel 2011. Attualmente il luogo, gestito dalla famiglia Salesiana, è frequentato da giovani che si intrattengono durante il tempo libero per soddisfare il bisogno di socialità e aggregazione.

