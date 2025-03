Un murale per ricordare la deputata Maria Giulia Cocco 

Al posto dell’anonimo grigio c’è ora un bel murale che celebra una delle domusnovesi più illustri di sempre, Maria Giulia Cocco. È già stato realizzato, infatti, sulla cabina Enel di via Alfieri, il murale con cui Manu Invisible ha dato forma alla celebrazione voluta dall’associazione Scarzella e da E - Distribuzione per portare avanti il progetto “Cabine d’Autore, attraverso il quale si stanno rigenerando in forma artistica ed identitaria le cabine elettriche di Domusnovas.

Abbigliamento nero e solita iconica maschera a travisarne il volto, il noto street artist ha creato la propria opera ispirandosi al vissuto ed alle conquiste ottenute dalla parlamentare domusnovese che, tra i tanti meriti, ebbe quello, nel 1963, di far approvare la legge che aboliva la “potestà maritale” e che apriva anche alle donne la possibilità di accedere a qualunque carica e professione. «Ho voluto rappresentarla - afferma l’artista - tramite il suo stesso volto fiero che ci scruta e contemporaneamente dispensa verso di noi e verso il cielo il proprio sguardo attraverso le pagine del libro della storia della Repubblica italiana. Su un’altra parete ho riportato alcune sue frasi ed i concetti più noti che figurano anche nella legge che reca il suo nome». Il murale sarà inaugurato a breve con presenti l’associazione Scarzella, E - Distribuzione ed alcune scolaresche. È il terzo murale del progetto a prendere forma a Domusnovas dopo “Intrecci” dello stesso Manu Invisible e “Il Viandante” di Piera Bua.