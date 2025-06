Un murale per ricordare i minatori 

Per ricordare il passato minerario, a Guspini, si è scelto di affrescare la parete di una casa fra via Roma, via Gramsci e viale di Vittorio. Il dipinto realizzato da Federico Carta (in arte Crisa) raffigura il lavoro del minatore, il contesto della lavorazione e il trasporto del minerale. L’opera vuole creare un ideale percorso della memoria con i giovani di oggi e contribuire alla formazione scolastica degli alunni che frequentano le vicine scuole superiori.

«L’opera, malgrado ci sia stato bisogno di un iter burocratico amministrativo lungo, alla fine è stata realizzata. “Crisa e Skan hanno composto una meravigliosa “sinfonia visiva” – spiega l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri –: qui gli elementi figurativi e simbolici tengono insieme un armonioso intreccio la memoria mineraria e il “mondo del dopo” che esplode di colore». ( m. s. )

