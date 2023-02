«Un murale per ricordare Federico» 

«È andato via troppo presto», ha detto padre Vito Lombardi durante l’omelia per ricordare Federico Pinna, il 24enne sansperatino che giovedì mattina ha tragicamente perso la vita sulla strada provinciale 2, tra Carbonia e Villamassargia, mentre andava al lavoro. Ma anche se il suo cuore non batte più, sono centinaia le persone che lo ricorderanno. Lo dimostra la folla che ieri, da tutta la Sardegna (e non solo) è accorsa al suo funerale. Gli amici hanno intenzione di dedicargli un murale, il sindaco Fabrizio Madeddu ha detto d’essere d’accordo.

La folla

Cappellino, maniche corte anche d’inverno e battuta pronta. Era questo e molto altro Federico Pinna. La chiesa di San Sperate era colma e molti sono rimasti fuori, anche sotto la pioggia. Tante le corone di fiori e i cuscini di chi lo conosceva, amici e familiari, ma anche a nome di attività commerciali e aziende che hanno incrociato il cammino di Federico. Tra queste la catena d’abbigliamento Piazza Italia: lì aveva cominciato a Sestu come dipendente, prima di diventare direttore di uno store romano. Poi il trasferimento provvisorio a Carbonia. «Aveva comprato la macchina per spostarsi. Il fine settimana tornava in paese da amici e famiglia», racconta Marco Peltz, 26 anni: «Ero con lui ogni sabato. Non so cosa dire o cosa fare». Ma gli aneddoti sulla sua vita sono centinaia. «Lo chiamavo Pinnicus », spiega Filippo Fiori: «Siamo cresciuti assieme, per colpa del lavoro ci vedevamo meno, ma ascoltando le storie che lo riguardano lo sento vicino». Nicola Pilloni ricorda: «Una volta restammo tutta la notte a guardare video. Quanto ridevamo. E poi quelle canzoni che conosceva solo lui. Ci farebbe ridere anche oggi». Daniel Carboni: «È stato uno dei miei primi amici. All’ora di pranzo il padre doveva chiamarlo per farlo tornare a casa perché giocavamo per ore. Mi mancherà». Chiude Nicola Marongiu: «Era altissimo, ma era buono il doppio. Un gigante buono». Anche i gestori della pizzeria “Il mago pancione” lo ricordano: «Ha lavorato con noi. Con la sua sicurezza e tranquillità ci ha fatto passare momenti stupendi. Ci sarà sempre».

La memoria

C’è chi cerca di onorarlo a modo suo, tra una lacrima e un’altra. Federica Frongia, per esempio, offre da bere: «Qualche giorno fa abbiamo mangiato assieme a Giulia, un’altra cara amica. Non avevamo soldi e pagò lui. Ci disse che avremmo recuperato al prossimo giro. Ci manca ogni minuto». Il suo gruppo d'infanzia beve alla sua salute e intanto un bicchiere di whisky rimane pieno a centro tavola. «È il suo, il maestro beve con noi», dice Nicola Lasio. Erica Dessì aggiunge: «Oggi ti ringraziamo per essere stato con noi. Un amico splendido, una presenza che non smetterà mai di farci sorridere e mancarci. Lasciati ricordare e amare per sempre». Francesco Niederegger invece afferma: «Compievamo gli anni lo stesso giorno. Festeggerò sempre con lui». Francesco Mocci pensa al futuro: «Vorremmo un murale a San Sperate. Qualcosa che lo rappresenti con le sue passioni».