Un murale per raccontare l’antico tracciato ferroviario 

Ieri a Narcao è stato inaugurato il murale che ha una lunga storia realizzato dall'artista Stefano Pani che non è voluto mancare per salutare i cittadini. Il sindaco Antonello Cani ha spiegato che «con questo murale abbiamo voluto raccontare un pezzo di storia della nostra terra, ovvera quella del 1926, quanto venne inaugurato il tracciato ferroviario che avrebbe collegato il Sulcis con il Cagliaritano. C’era la locomotiva Breda 100, una delle 8 acquistate dalle Ferrovie meridionali sarde». Nel disegno la locomotiva sta percorrendo il suo primo viaggio: l’immagine è stata ripresa da una vecchia foto scattata sul ponte ferroviario di Terrubia, alto 30 metri, che ancora oggi è stabile e continua ad essere il più alto in Sardegna. (m. g. p.)

