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Sardara.
16 ottobre 2026 alle 00:34

Un murale per raccontare la storia del paese 

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Un murale lungo 36 metri dedicato agli eventi e ai simboli di Sardara. Nella cittadina termale rappresenta un nuovo modo per ripercorrere la storia locale: l’arte urbana che si fa linguaggio di comunità attraverso la mano esperta dell’artista Gisella Mura, che ha restituito uno spaccato del passato in sette scene.

Non un dipinto, ma pezzi di memoria, cultura e appartenenza: dalle terme ai festeggiamenti di Santa Mariaquas, patrona della diocesi, dal Pozzo sacro di Sant’Anastasia al ricordo delle miniere ai piedi del castello ai bronzetti nuragici alle tradizioni.

È come sfogliare la storia di Sardara attraverso colori, volti e immagini che prendono vita su un muro, quello di un cittadino che anni fa aveva già dato la disponibilità a realizzare l’opera che il Comune ora ha voluto sostituire con colori vivi e immagini autentiche, testimonianze di vita che restituiscono i volti, gli abiti, le espressioni e l’identità delle generazioni che ci hanno preceduto, ma anche di quelle che sono ancora attuali.

Soddisfatto il sindaco, Giorgio Zucca: «Sardara non è soltanto un paese da visitare: è una storia da conoscere, vivere e ricordare, capace di emozionare chi la vive ogni giorno e di incuriosire chi ancora deve scoprirla».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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