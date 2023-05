Un murale per omaggiare  Franco Ferrai 

L’artista Antonio Aregoni ha realizzato sulla facciata del municipio un murale in omaggio al pittore Franco Ferrai. «Nella casa comunale – spiega il sindaco Sergio Lorrai - custodiamo con cura le opere realizzate da un grande artista riconosciuto a livello internazionale e donate alla comunità di Gairo, e non solo, dalla moglie. Chiunque potrà ora apprezzare il murale e sapere qualcosa in più sull'artista e su Gairo».

Il murale ritrae il Ferrai insieme alla sua compagna di vita Renata Lori. «Insieme all’amministrazione comunale – racconta Aregoni – abbiamo creato una sorta di premessa alla mostra all’interno del comune, resa fruibile alla popolazione e a chi visita il paese. È un tributo alla nobile figura di Ferrai e che giustifica la grande eredità di affetti che i gairesi nutrono per lui». L’opera fa parte di un disegno più ampio. Sono infatti in progetto otto murales, sei a Gairo Sant’Elena e due a Taquisara. (fr.l.)

