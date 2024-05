Un murale per non sentirsi soli: «Chiedete aiuto» 

Come a fermare il tempo due bimbi felici giocano a fare castelli di sabbia sulla spiaggia, sullo sfondo Tavolara. Vincent Plicchi e Achille Barabino, accomunati da un gesto volontario ed estremo che ne ha interrotto le giovani vite, ora rivivono in un potente murale in Vicolo della Refezione. Il progetto, presentato al Comune qualche da Matteo Plicchi, papà di Vincent, è stato inaugurato ieri. “Chiedere aiuto non vuol dire essere perdenti”, il messaggio che conclude il dipinto e che, simbolicamente, racchiude le volontà delle famiglie dei due giovani, il ventitreenne tiktoker bolognese, vittima di cyberbullismo - e che si tolse la vita in diretta social - e il giovanissimo liceale e rugbysta olbiese. Su invito di Matteo, i genitori di Achille, hanno accolto il progetto. «C’era la volontà che un figlio di Olbia fosse presente e che accompagnasse Vincent in questo messaggio - dicono Marco e Cinzia - e anche se le loro storie sono differenti il messaggio è che i genitori, gli insegnanti, ci sono. Si può chiedere aiuto sempre, per qualsiasi situazione c’è una soluzione». Il Sindaco Settimo Nizzi ha ringraziato gli autori, gli writers Massimiliano Landuzzi, (Rusty), ed Elvis Pregnolato (Mambo). «Non abbiate paura o vergogna di chiedere aiuto - ha detto ai tanti studenti presenti – Se c’è necessità bisogna parlare, le debolezze devono diventare opportunità».

