Un murale per Michela Murgia: l’omaggio di Sant’Arte 

Sant’Arte rende omaggio a Michela Murgia: questa sera alle 19, in in via San Sebastiano 21 a San Sperate il Festival di arti visive voluto da Pinuiccio Sciola sarà disvelato un murale.

“Quando mi occorre prendere decisioni importanti faccio memoria di come avevo preso le decisioni precedenti che mi erano sembrate buone – scriveva la scrittrice, scomparsa nell’agosto dello scorso anno - Un modo sempre fertile era andare da Pinuccio Sciola e parlargli di cosa avevo in mente. Erano incontri pieni di silenzi, al termine dei quali non mi diceva mai quello che volevo, ma sempre mi ha saputo dire quello che mi serviva. Ogni tanto mi viene da pensare che potrei tornare lì, dove lui non c’è più, e ascoltare ancora, capire ancora, dalle pietre rimaste”.

Successivamente, alle 21.30, al Giardino Sonoro il fotografo Maki Galimberti terrà una conversazione dal titolo “Scalzi nell’erba”, durante la quale ricorderà quando nel settembre 2013 accompagnò Michela Murgia a San Sperate a trovare il Maestro Pinuccio Sciola nel suo Giardino Sonoro.

Alle 11 sarà invece presentato “Pietre, Sogni, Segni. Vita e arte di Pinuccio Sciola nella lingua dei segni italiana”.

RIPRODUZIONE RISERVATA