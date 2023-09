Un murale per Loris: «Celebriamo la vita» 

Tutta la comunità di San Gavino è stata scossa dalla scomparsa di Loris Bandino, un giovane dal sorriso contagioso e dalla passione smisurata per la vita. Loris è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto il 16 settembre sulla Statale 197 mentre faceva rientro a casa dopo una serata con gli amici. Per mantenere vivo il suo ricordo, gli amici e i familiari di Loris hanno avuto l’idea di realizzare un murale che lasci un segno forte della sua presenza in paese natale. «Come gruppo spontaneo Lor 15 – racconta Francesco Locci, amico e partecipe all’iniziativa – vogliamo onorare la memoria di Loris, celebrando ciò che era, facendo esattamente ciò che amava fare: colorare uno spazio pubblico, rendere più bello un pezzo di San Gavino era ciò che Loris, forse inconsapevolmente, faceva ogni giorno». Realizzare un murale richiede non solo talento artistico, ma anche materiali di qualità, permessi, attrezzature. «Abbiamo attivato una raccolta fondi – continua Francesco Locci – ogni contributo sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo e tutte le spese saranno ovviamente rese pubbliche». La realizzazione dell’opera sarà avviata e completata nelle prossime settimane, anche grazie al supporto dell’associazione culturale Skizzo. La sorella Alice Bandino ricorda le tante passioni di Loris: «A lui piacevano i murales, l’arte, i graffiti e i tatuaggi. Sarà sicuramente orgoglioso di tutto questo affetto».

