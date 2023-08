Un murale per l’amico morto in scooter 

Gli amici lo vogliono ricordare per sempre con un murale da inaugurare oggi, giorno in cui Jacopo Barbarossa avrebbe dovuto compiere diciotto anni: così hanno chiesto al Comune l’autorizzazione per realizzare l’opera in piazza Maxia che tenga vivo il ricordo del ragazzo morto lo scorso primo luglio in un incidente stradale nella provinciale 17 a Flumini di Quartu. E la giunta ha dato il via libera alla richiesta autorizzando la realizzazione del murale: ieri sera stava per essere ultimato in vista della piccola cerimonia in programma oggi.

L’opera, come proposto al servizio dell’assessorato Parchi e Verde, andrà a coprire scritte e disegni, non autorizzati, che «rovinano il decoro e l’estetica della stessa piazza»: le spese saranno a carico degli amici che hanno scelto la piazza «luogo d’incontro di numerosi giovani e coetanei di Jacopo».

Il diciassettenne è morto un mese e mezzo fa all’altezza del civico 266 della provinciale 17 per Villasimius: in sella allo scooter stava andando al mare. Cosa sia accaduto è ancora da accertare: forse per una raffica di vento, il ciclomotore è finito contro il guardrail. L’amico che era alla guida è caduto sull’asfalto, mentre Barbarossa, seduto dietro, ha avuto la maledetta sfortuna di sbattere contro la vecchia barriera spartitraffico, della tipologia finita al centro delle polemiche per la sua pericolosità soprattutto in caso di incidenti in moto. Un impatto terribile che gli è stato fatale.

