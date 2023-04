Un murale per l’amico che non c’è più 

Un’immagine che non potrà scolorire mai, così come il ricordo di un ragazzo dal cuore d’oro che manca tantissimo ai familiari, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. È questo il significato del murale realizzato in una parete di Guasila dal gruppo “Belli e monelli” costituito dagli amici più cari di Daniele Pitzalis, scomparso prematuramente lo scorso 23 luglio in seguito all’incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 39 tra Ortacesus e Selegas mentre faceva un giro di prova con la moto enduro di un suo caro amico.

Aveva 20 anni Daniele, era benvoluto da tutti, per l’entusiasmo contagioso e l’inconfondibile sorriso. Quello stesso sorriso che adesso, in qualche modo, rivive nella gigantografia colorata realizzata in una parete nel centro abitato di Guasila. Gli amici di Lele – è così che lo chiamavano – si sono dati appuntamento davanti alla facciata scelta per disegnare il murale e, ogni sera, dopo il lavoro, hanno realizzato un pezzetto dell’opera.

Il risultato è stato particolarmente apprezzato in paese. Occhiali in testa, catenina sul collo e soprattutto quell’inconfondibile sorriso: è il volto di Daniele. (sev. sir.)

