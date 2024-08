Un murale per la piccola Nora 

“Ricerca”: basta questa parola per riassumere la battaglia che la famiglia di Nora Aroni è costretta a combattere: la bambina di tre anni, i cui nonni paterni vivono a San Sperate, è affetta dalla sindrome di Angelman, una malattia genetica rarissima. A San Sperate, pochi giorni fa, c’era stata una serata di beneficenza per raccogliere fondi e ora, di fronte al giardino megalitico, sorge anche un murale realizzato da Manu Invisible. Su di esso, oltre al volto della bimba, la parola “Ricerca”.

La bimba ha un ritardo nello sviluppo psicomotorio, difficoltà di linguaggio, problemi di equilibrio tra gli altri sintomi. Valentina Velliscig, la mamma, e il papà Nicola Aroni hanno aperto un’associazione a Torino, dove vivono, per riunire le famiglie in Italia, sensibilizzare sul tema e recuperare i fondi necessari per le cure, particolarmente costose: «Si spendono minimo settemila euro l’anno in cure. In Italia ci sono circa tremila casi accertati di Angelman. Ne abbiamo conosciuto tanti. Volevamo ringraziare a nome di Nora e dell’associazione “Nora la sirenetta” tutta la popolazione sparadesa per il vostro gran cuore» dicono. «Da oggi Nora vi ringrazierà tutti i giorni con il suo sorriso grazie a Manu Invisible che ha realizzato questo capolavoro».

