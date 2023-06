Un murale per il trionfo di Ranieri 

Un murale per celebrare la promozione del Cagliari in Serie A. L’ha realizzato Daniele Palmas, cuoco di professione e appassionato d’arte, lungo via Nazionale. L’artista di Girasole ha colto un momento dell’esultanza al San Nicola di Bari, l’11 giugno scorso, mentre il tecnico rossoblù, Claudio Ranieri, viene portato in trionfo dai calciatori Lella e Altare. È l’artista a spiegare i motivi che hanno portato il gruppo a realizzare il murale: «Era una promessa nata durante i playoff. Con gli amici del gruppo whatsapp ci eravamo detti che qualora il Cagliari fosse salito in Serie A avremmo dedicato un murale a Claudio Ranieri. Al nostro allenatore siamo particolarmente riconoscenti. Quest’ultima impresa per noi tifosi è stato un momento straordinario». Nel recente passato Palmas ha dedicato un murale alla memoria dell’imprenditore Adriano Balloi. (ro. se.)

