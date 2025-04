Un murale per il musicista scomparso 

A Serramanna un murale ritrae e ricorda Gianmarco “Jamal” Venuto e la sua passione per la fotografia. Domenica scorsa Gianmarco, musicista serramannese tragicamente scomparso in un incidente automobilistico tra Villacidro e Samassi nel 2015, avrebbe compiuto 32 anni: i suoi amici hanno deciso di festeggiarlo con un disegno realizzato dagli artisti Giuseppe Todde e Francesco Virdis in un casolare all’interno del parco Pineta in via XXV Aprile.

«Ci piace pensare che Gianmarco stia scattando una foto proprio a noi, agli amici, ai parenti e tutte le persone che gli hanno voluto bene», spiegano i promotori: «Ha passato anni e anni a scattarci foto. Questo murale un modo per ricordarlo e per ricordare a noi stessi quanto sia ancora presente nelle nostre vite>> commentano gli amici.

Il parco sarà il fulcro del Jamal Memorial, in programma per il 27/28/29 giugno. La manifestazione, giunta alla decima edizione, è organizzata dagli amici di Gianmarco e dai musicisti che hanno suonato insieme a lui nei gruppi Jahmendo e The Misty Morning e prevede diversi ospiti: musica, writer, laboratori dinamici.

