Un murale per il maestro Luigi Lai 

San Vito ha il suo profeta in patria, il maestro Luigi Lai. La conferma – anche se non c’erano mai stati dubbi – è arrivata sabato 25 marzo con l’inaugurazione di un immenso murale commissionato dal Comune e realizzato da un altro maestro residente a San Vito, il pittore Stefano Pani. Nel murale Luigi Lai suona lo strumento che lo accompagna da una vita di fronte a Monte Lora. Una magia applaudita dai tanti presenti e accompagnata dalle note dei suonatori di launeddas e di fisarmonica del paese e dalla cantante Gabriella Cambarau. Ma è stato proprio Luigi Lai, 90 anni – presente dall’inizio alla fine – ad applaudire ancora più forte: «È un capolavoro – ha detto visibilmente commosso – ringrazio di cuore Stefano Pani, l’amministrazione comunale e tutti quanti voi. E, come dicono in Svizzera, i fiori si danno ai vivi. Ecco, sono davvero contento di poter ammirare il mio murale».

Il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito subito che «San Vito ha il suo profeta in patria». Poi ha omaggiato il maestro: «Il murale è un’immagine che riesce a comunicare forti emozioni. Luigi Lai ha il merito di aver valorizzato in tutto il mondo lo strumento musicale simbolo della nostra identità e con esso il nostro paese, San Vito. La sua passione in tempo di crisi è stata determinante per la sopravvivenza di questo strumento. Il maestro Lai l’ha tenuto in vita collezionando consensi ed apprezzamenti in ogni parte del mondo». Tutto il paese «ha sempre nutrito un grande affetto nei tuoi confronti – ha aggiunto Siddi - nel silenzio tipico della nostra gente».

Dal primo cittadino un ringraziamento particolare alla vicesindaca Graziella Congiu «per essersi spesa tantissimo nell’organizzare l’evento» e a Gabriele Congiu, coordinatore della serata e autore della biografia di Luigi Lai. Emozionante anche la poesia in sardo scritta da Giovanni Fanni e letta da Annalisa Utzeri, vicina di casa di Luigi Lai da bambina («Passavamo sempre da lui per sentirlo suonare») e una delle organizzatrici della festa per gli 80 anni nel 2013 (era assessora). Il maestro ha poi suonato le launeddas deliziando il pubblico. Con i più giovani che gli si avvicinavano per un selfie. E lui, felice, non si è tirato indietro.

