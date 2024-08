Un murale per il maestro di launeddas 

Efisio Melis, il più grande maestro di launeddas di Villaputzu (e tra i più grandi in assoluto) scomparso nel 1970, da qualche giorno è comparso in una parete di via Nazionale, al centro del paese. A raffigurarlo in un murale il maestro Stefano Pani, alla sua prima opera a Villaputzu.

«Sono onorato – ha detto Pani – di aver potuto rappresentare quello che è un simbolo per Villaputzu e la Sardegna. Proprio qui, ho vissuto la mia infanzia. Grazie ai suonatori di launeddas, al sindaco Sandro Porcu e all’amministrazione che mi hanno dato l’incarico e un grazie al proprietario della parete per averla messa a disposizione».

Il murale è stato inaugurato in occasione della XVII edizione del Festival delle launeddas che si è concluso ieri con un grande concerto in Piazza Marconi. Tantissimi i turisti che hanno gustato l’atmosfera tra i suoni, appunto delle launeddas, il buon cibo (graie alla sagra dei malloredus), musica e cultura. (g. a.)

