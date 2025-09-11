VaiOnline
Narbolia.
12 settembre 2025 alle 00:13

Un murale per i trionfi di Alessia 

Le gesta sportive di Alessia Orro, campionessa olimpica e del mondo di pallavolo femminile, saranno presto celebrate in un murale all’ingresso di Narbolia. L’annuncio è arrivato dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu durante la cerimonia di accoglienza dell’atleta azzurra, appena rientrata da Bangkok, dove è stata tra le protagoniste della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali, insignita del titolo di miglior giocatrice del torneo. «Ne abbiamo già discusso in Giunta – ha spiegato Vargiu – si tratta solo di formalizzare gli atti. Realizzeremo un’opera importante che darà lustro al paese, perché Alessia rappresenta per noi qualcosa di straordinario, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano». Il murale, che sorgerà su una parete ben visibile, sarà il simbolo del riconoscimento collettivo a una campionessa che con talento, sacrificio e umiltà ha saputo portare in alto i colori dell’Italia e della sua comunità d’origine. Un tributo che resterà nel tempo, esempio per i giovani e motivo d’orgoglio per tutti i concittadini. ( s.c. )

