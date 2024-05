Un murale per Gigi Riva 

Anche Gadoni ha voluto rendere omaggio a Gigi Riva con un murale realizzato dallo scultore Tonino Loi di Belvì. L’opera, che raffigura “Rombo di Tuono” con indosso la maglia del Cagliari, ha già preso corpo con la prima parte visibile nella facciata della casa comunale Marongiu, fra via Umberto e piazza del Minatore. «È un’iniziativa spontanea partita dai tifosi Valerio Mura e Mario Gasparoli - dice il sindaco Francesco Peddio -. Abbiamo accolto la proposta con immenso piacere, affidandoci all’artista Tonino Loi che sta contribuendo ad abbellire il paese con le sue opere e ringraziamo per la disponibilità». Aggiunge: «Si tratta di una realizzazione modulare che contiamo di inaugurare tra un mese, con una grande festa, in cui intendiamo coinvolgere la famiglia Riva, il Cagliari e la popolazione». (g. i. o.)

