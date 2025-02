Un murale per Gigi Riva 

Un murale in onore di Gigi Riva sarà realizzato in una zona centrale e ad alta visibilità a Calasetta. L’amministrazione comunale ha accettato la proposta del locale Cagliari fan club, denominato “Da Riva a Pavoletti”, di realizzare un’opera che ricordi l’idolo sportivo e soprattutto mantenga viva la sua memoria. Per il progetto, sono stati stanziati 2 mila euro e l’esecuzione dell’opera sarà fatta da un’artista locale. Si sta procedendo all’individuazione di una parete idonea per la realizzazione dell’opera che, promettono a Calasetta, non passerà inosservata. L’idea di realizzare qualcosa che ricordasse l’idolo calcistico del Cagliari, era maturata da tempo e si è rafforzata ulteriormente dopo la scomparsa dell’idolo degli sportivi sardi. Da qui la proposta dei tifosi locali e l’accettazione dell’amministrazione comunale che ha avvallato l’iniziativa. (s. g.)

