Un murale per celebrare San Cromazio 

Villaspeciosa celebra il sito archeologico di San Cromazio con una grande pittura murale. L’opera, realizzata dall’artista Gisella Mura, verrà inaugurata domani alle 10 con una cerimonia a San Cromazio, dove verrà descritto il sito e il lavoro svolto durante gli anni di scavo. Alle 11 il trasferimento in piazza Francesco Eugenio Podda per la conclusione. Alla manifestazione, che rientra nel programma del 2023 di “Vivere la Terra”, parteciperanno i sindaci dell’Unione dei Comuni “Nuraghe di Monte Ida e Fanaris”, Giampiero Pianu, docente di Archeologia, Chiara Pilo, archeologa e funzionaria della Soprintendenza di Cagliari e gli studenti delle scuole del paese. «Dopo il murale per San Platano, abbiamo deciso di dedicare una parete della piazza a San Cromazio, sede del più grande mosaico policromo presente in Sardegna - spiega il sindaco Gianluca Melis - L’opera è stata rappresentata con una doppia visione: lo stato attuale e la ricostruzione di come doveva apparire nei primi secoli».

