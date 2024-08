Un murale per celebrare Rombo di Tuono 

Non si fermano i tributi a Gigi Riva. A Ussaramanna, in località Parco Funtanedda, è comparso un murale che ritrae il bomber di Leggiuno. «Una nuova straordinaria opera nel nostro centro non poteva che essere dedicata al grande Gigi Riva», scrive sui social il sindaco Marco Sideri: «Un grazie di cuore all’artista Patta che ha realizzato l’opera e all’associazione A.Doc-Associazione docenti Aps per aver reso possibile questo murale che rende onore al mito».

Calciatore simbolo del Cagliari, Riva non solo è stato un esempio sportivo e umano ma in Sardegna ha trovato casa e nella sua carriera ha unito generazioni di tifosi anagraficamente lontane.

«L’opera – specifica l’autore, Mauro Patta – si ispira a una delle foto più iconiche di Riva, scattata durante la sua giovinezza e raramente utilizzata in lavori di questo tipo».

Nella sua carriera artistica, riconosciuta a livello internazionale, Patta non ritrae spesso personaggi famosi ma ha voluto contribuire a ricordare “Rombo di Tuono”: «Riva è un’icona in Sardegna. Ho voluto inserire i dettagli dell’anno dello scudetto per omaggiare un momento magico per lo sport sardo».Sideri annuncia che nella seconda metà di settembre sarà organizzata una cerimonia di inaugurazione dell’opera. (g. g. s.)

