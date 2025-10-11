VaiOnline
Villacidro.
12 ottobre 2025 alle 00:28

Un murale per andare oltre la disabilità 

«È stata un’esperienza dal forte messaggio sociale. Ringrazio Manu Invisible che con grande capacità e sensibilità artistica ha permesso la realizzazione di un progetto tanto sperato». Queste le parole di Antonella Pischedda, presidente dell’associazione Volo Alto di Villacidro, al termine dell’inaugurazione dell’opera “Valore” (anagramma di volare) realizzata nella facciata della sede del sodalizio che da anni sostiene ragazzi con disabilità. Sono stati proprio loro i protagonisti del progetto che ha coinvolto l’artista Manu Invisible. «A nome dell’amministrazione, esprimo la più sincera gratitudine all’associazione. Questa giornata ci ricorda quanto l’arte sia una forza potente, capace di unire, emozionare e far crescere la nostra intera comunità», ha detto il sindaco Federico Sollai presente alla cerimonia insieme al consigliere regionale Emanuele Matta e l’assessore alla cultura Christian Balloi e ai componenti dell’associazione Donne in Musica. ( m. sa. )

