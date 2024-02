Un murale per Alessandro 

Un pallone da calcio, note musicali, una pioggia di cuori. E poi messaggi di amicizia e di amore. Così nasce “Il muro del ricordo” all’Istituto tecnico Buonarroti di Guspini per commemorare Alessandro Sanna, lo studente diciassettenne scomparso due anni fa a causa di un tumore. Attraverso l’arte, usata come terapia per tenere viva la memoria di una persona cara, studenti e insegnanti hanno voluto ricordare Alessandro nei locali della scuola. «Abbiamo voluto ricordare il nostro Alessandro Sanna a due anni dalla sua scomparsa», hanno detto con una voce sola gli studenti, i professori, amici e familiari, assieme ai componenti dell’associazione Skizzo di San Gavino. Per farlo hanno usato cuore, colori e pennelli per lasciare un pensiero e costruire un murale.

Le frasi

“Il cielo è blu come è il tuo nome”, “Il dolore nella musica”, “La vita quanto è bella ma a volte quanto male fa”, “Quel sorriso con cui cancellavi i giorni brutti”. E ancora: “Grazie per la tua unicità”, “L’amore cambia tutto”, “Troppo presto per andare via”, “La vita è bella” sono alcuni dei messaggi che gli alunni hanno scritto per ricordare il compagno prematuramente scomparso. Poi, all’interno di un disegno colorato c’è la scritta “Il mio volo a metà”. Un grido muto fatto con pennelli immersi nelle vernici e nelle tempere multicolore usati dai ragazzi per decorare in ogni parte il muro del cortile della scuola. Per loro un’emozione incredibile.

Il progetto

Riccardo Pinna dell’associazione artistica Skizzo spiega: «L’intervento della nostra associazione nasce dal desiderio della famiglia, degli amici e della scuola di ricordare Alessandro attraverso un’opera che rimanga come un messaggio per un’intera generazione. Abbiamo realizzato un murale partecipato che lasci un segno e aiuti a colmare un vuoto. Il nostro gruppo è nato nel 2014 e conta 250 iscritti e 30 attivisti. Partecipiamo a tanti eventi collaborando con chiunque ci proponga un’attività artistica». La giornata è stata utile per ricordare l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità nella società e anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.

