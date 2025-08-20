VaiOnline
Un murale nelle Elementari dedicato al cervo sardo 

Un cervo sardo immerso nella natura del Monte Arcosu. È questo il soggetto del murale realizzato dall’artista Andrea Sabiucciu nell’Istituto Comprensivo Statale Regina Margherita, a Uta.

«Al rientro dalle vacanze, all’interno dell’aula natura nel cortile della scuola elementare, gli studenti troveranno una grande sorpresa», spiega l’assessore Graziano Meloni. «Il murale con il cervo vuole essere un simbolo di forza, armonia e libertà. In qualche modo voleva presentare il sottile equilibrio che c’è tra l’uomo e l’ambiente con le problematiche che si riscontrano in questo periodo, anche dovute ai cambiamenti climatici e all’alterazione delle biodiversità».

Meloni ricorda che «il murale è molto bello e rende orgogliosi di rappresentare le peculiarità del nostro territorio e il forte spirito identitario, andando a rappresentare il vero “Re” della foresta del Monte Arcosu».

L’artista Andrea Sabiucciu, ha sviluppato un progetto che vede impegnati il Ceas, il Wwf e il Comune di Uta. «L’aula natura – prosegue l’assessore Graziano Meloni – sta diventando un piccolo gioiello molto versatile, oltre ad essere utilizzato dai ragazzi durante l’anno scolastico, nelle serate estive ha ospitato la presentazione di vari libri sempre a tema ambientalistico». ( l. e. )

