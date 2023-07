Un murale nella strada principale 

Nella strada principale di Senorbì è apparso un murale, simbolo e segno di ripartenza. A realizzarlo è stato l’artista Stefano Pani su iniziativa del comitato Sant’Antioco e Santa Mariedda 2022 (gli ormai ex cinquantenni che hanno organizzato la grande festa dell’estate dell’anno scorso) come regalo alla comunità. «Come in tutte le missioni c’è un finale: in questo modo abbiamo voluto suggellare la ripartenza», è il messaggio del comitato classe 1972 che, la scorsa estate, ha avuto il compito di riportare i festeggiamenti civili e religiosi nella cittadina dopo il lungo periodo di interruzione per il Covid-19. Il murale colorato è stato realizzato nella parete di un’abitazione privata in via Carlo Sanna (in direzione Cagliari) e raffigura due mani che si stringono sullo sfondo della chiesetta di Santa Mariedda. «L’augurio è che sia di buon auspicio per tutti, dopo un periodo della nostra vita sicuramente molto difficile», ha detto il pittore Stefano Pani. (sev. sir.)

