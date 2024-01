Un murale lungo dieci metri all’ingresso del santuario 

Prime pennellate nel santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri. Un tocco di originalità per rendere ancora di più suggestivo questo spazio che ogni anno attira migliaia di visitatori. Il Comune ha affidato all’artista Lorenzo Muntoni di Segariu la realizzazione della prima opera murale nelle strutture di accoglienza, all’ingresso dell’area archeologica. Il murale coprirà dieci metri quadrati di parete è racconterà come è cominciata la storia di questa imponente area archeologica. Attraverso l’uso di tonalità color seppia, saranno riprodotte le prime campagne di scavo che hanno permesso di riportare alla luce una delle più importanti espressioni della civiltà nuragica in Sardegna. Muntoni dunque raffigurerà un gruppo di operai a lavoro nei pressi dell’area sacra sotto la supervisione dell’archeologo Antonio Taramelli, a cui si deve la scoperta dell’antico luogo. «Quest’opera», ha detto il sindaco Samuele Gaviano, «si aggiunge agli altri murales presenti nel centro abitato che raccontano storia, cultura e tradizioni serresi, punto di interesse per numerosi turisti e visitatori».

Non è il solo intervento che riguarda il santuario: il Comune è beneficiario di un nuovo finanziamento di70 mila euro che consentirà l’avvio di una nuova campagna di scavo e di restauro con relativo studio e catalogazione dei reperti. «L’amministrazione comunale», ha concluso, «è a lavoro per allestire quanto prima il museo archeologico lungo la strada che dal paese porta al santuario».

